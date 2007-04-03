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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:30
Аналитика и прогноз форекс на 14 - 15 октября 2021
БИТКОИНhttps://www.youtube.com/watch?v=LO6dB6eOG_8&t=1358s
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:32
2001 написав:
Быстро отросли.Похоже перехай не за горами
57500 не может пробить и удержатся, сейчас откатываться
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50
А что скажет зебра?
я поставил шорт от 57850 которого еще не пробили. Мне кажется может свечка будет чтобы шортунов прибить
и лонг думаю 54750
Банду геть!
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Додано: Сер 13 жов, 2021 22:15
Деруть дупи шортунам старпьора...
Без вазеліна...
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Додано: Сер 13 жов, 2021 23:56
америка сейчас закрыта?
17:05
в 5 закрывается?
Значит мы устояли?? и сейчас на 58500 ?
сейчас увеличились заявки на шорт. Сейчас могут лопонуть на 58
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:20
Час смажити лонгустинів!
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51
AVAX ATOM BNB, 4h\1d заявка на разворот, можете присмотреться
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