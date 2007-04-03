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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2785278627872788
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:30

Аналитика и прогноз форекс на 14 - 15 октября 2021

БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=LO6dB6eOG_8&t=1358s
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:32

  2001 написав:Быстро отросли.Похоже перехай не за горами


57500 не может пробить и удержатся, сейчас откатываться
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50

А что скажет зебра?

я поставил шорт от 57850 которого еще не пробили. Мне кажется может свечка будет чтобы шортунов прибить


и лонг думаю 54750


Банду геть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:15

Деруть дупи шортунам старпьора... :mrgreen: Без вазеліна... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 23:56

америка сейчас закрыта?

17:05

в 5 закрывается?

Значит мы устояли?? и сейчас на 58500 ?


сейчас увеличились заявки на шорт. Сейчас могут лопонуть на 58
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:20

Час смажити лонгустинів! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

AVAX ATOM BNB, 4h\1d заявка на разворот, можете присмотреться
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

Polkadot DOT вчера рванул резко


  proftpd66 написав:я пробую торговать пробоем уровней

ZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить

1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. :lol: Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.

2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.


если кому-то интересно.

1) BTC
Поставил BTC ШОРТ 57850. Потом решил 58150 со стопом 58550, потом 57770 СТОП 57950

Сегодня пробили 58450. убыток -20$
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 62000, то убыток где-то 130$

2) WALES
поставил шорт за хай 32.7 СТОП 34.2, но пробили 34.6
убыток -40$
опять 20копеек не хватило..
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 42, то убыток где-то 140$


3) BNB
взял на хай, но пробили стопы сработали. -20$

всего убыток -80$
если бы не ставить стопы, ликивидация 250$

если бы не ставить стопы . было бы 0$, вместо убытка 80$.

стопы мне принести убыток - 80$, если их не ставить то +5$ :lol: 8)



  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.



закрыл по 55100
это прибыль
34.28 USDT

чтобы уменьшить вчерашнее.


я взял по 54400 , но закрыл по 55100. МОЗГОВ не хватило не закрывать :mrgreen:

если бы я не закрыл, а дотянул до 58к. была бы прибыль от 800$, при вложении 120$

ВОПРОС: мой мозг был неадекватный? :lol: я закрыл то что не на было закрывать. Биржа опять виновата?




ZEC 5к$

я удерживаю ZEC по цене 120.61 маржинальность 5к$. Закрыть его нафиг по 121 и может перезайти по 116?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:32

дед

Тех анализ показывает что цель 58900 цель

я думаю поставить шорт от 58800 чтобы сходить на коррекцию к 57400
proftpd66
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