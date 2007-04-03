Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

proftpd66 написав: я пробую торговать пробоем уровней



ZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить



1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.



2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к



Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать. я пробую торговать пробоем уровнейZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4.Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53кСейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.

proftpd66 написав: proftpd66 написав: 2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к



Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать. 2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53кСейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.





закрыл по 55100

это прибыль

34.28 USDT



чтобы уменьшить вчерашнее. закрыл по 55100это прибыль34.28 USDTчтобы уменьшить вчерашнее.

Polkadot DOT вчера рванул резкоесли кому-то интересно.1) BTCПоставил BTC ШОРТ 57850. Потом решил 58150 со стопом 58550, потом 57770 СТОП 57950Сегодня пробили 58450. убыток -20$Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$Если бы была ликивдация по 62000, то убыток где-то 130$2) WALESпоставил шорт за хай 32.7 СТОП 34.2, но пробили 34.6убыток -40$опять 20копеек не хватило..Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$Если бы была ликивдация по 42, то убыток где-то 140$3) BNBвзял на хай, но пробили стопы сработали. -20$если бы не ставить стопы, ликивидация 250$если бы не ставить стопы . было бы 0$, вместо убытка 80$.стопы мне принести убыток - 80$, если их не ставить то +5$я взял по 54400 , но закрыл по 55100. МОЗГОВ не хватило не закрывать, при вложении 120$мой мозг был неадекватный?я закрыл то что не на было закрывать. Биржа опять виновата?я удерживаю ZEC по цене 120.61 маржинальность 5к$. Закрыть его нафиг по 121 и может перезайти по 116?