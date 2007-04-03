БИТКОИН
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:30
Аналитика и прогноз форекс на 14 - 15 октября 2021
БИТКОИН
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:32
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50
А что скажет зебра?
я поставил шорт от 57850 которого еще не пробили. Мне кажется может свечка будет чтобы шортунов прибить
и лонг думаю 54750
Банду геть!
Додано: Сер 13 жов, 2021 23:56
америка сейчас закрыта?
17:05
в 5 закрывается?
Значит мы устояли?? и сейчас на 58500 ?
сейчас увеличились заявки на шорт. Сейчас могут лопонуть на 58
Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
AVAX ATOM BNB, 4h\1d заявка на разворот, можете присмотреться
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15
Polkadot DOT вчера рванул резко
если кому-то интересно.
1) BTC
Поставил BTC ШОРТ 57850. Потом решил 58150 со стопом 58550, потом 57770 СТОП 57950
Сегодня пробили 58450. убыток -20$
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 62000, то убыток где-то 130$
2) WALES
поставил шорт за хай 32.7 СТОП 34.2, но пробили 34.6
убыток -40$
опять 20копеек не хватило..
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 42, то убыток где-то 140$
3) BNB
взял на хай, но пробили стопы сработали. -20$
всего убыток -80$
если бы не ставить стопы, ликивидация 250$
если бы не ставить стопы . было бы 0$, вместо убытка 80$.
стопы мне принести убыток - 80$, если их не ставить то +5$
я взял по 54400 , но закрыл по 55100. МОЗГОВ не хватило не закрывать
если бы я не закрыл, а дотянул до 58к. была бы прибыль от 800$, при вложении 120$
ВОПРОС: мой мозг был неадекватный? я закрыл то что не на было закрывать. Биржа опять виновата?
ZEC 5к$
я удерживаю ZEC по цене 120.61 маржинальность 5к$. Закрыть его нафиг по 121 и может перезайти по 116?
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:32
дед
Тех анализ показывает что цель 58900 цель
я думаю поставить шорт от 58800 чтобы сходить на коррекцию к 57400
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