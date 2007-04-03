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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2786278727882789>
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:30

Аналитика и прогноз форекс на 14 - 15 октября 2021

БИТКОИН
https://www.youtube.com/watch?v=LO6dB6eOG_8&t=1358s
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:32

  2001 написав:Быстро отросли.Похоже перехай не за горами


57500 не может пробить и удержатся, сейчас откатываться
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:50

А что скажет зебра?

я поставил шорт от 57850 которого еще не пробили. Мне кажется может свечка будет чтобы шортунов прибить


и лонг думаю 54750


Банду геть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:15

Деруть дупи шортунам старпьора... :mrgreen: Без вазеліна... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 23:56

америка сейчас закрыта?

17:05

в 5 закрывается?

Значит мы устояли?? и сейчас на 58500 ?


сейчас увеличились заявки на шорт. Сейчас могут лопонуть на 58
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:20

Час смажити лонгустинів! :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

AVAX ATOM BNB, 4h\1d заявка на разворот, можете присмотреться
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

Polkadot DOT вчера рванул резко


  proftpd66 написав:я пробую торговать пробоем уровней

ZEC пошел 19.9 неожидал. Можно было зашортить

1) я поставил ночью ордер шорт SOL 153 в хае. СТОП поставил 155. Но она пробила 155.4. :lol: Убыток не большой 20$. Думал что будет больше. Если с 153 дотянуть до 147. Показано что будет 70-80$ прибыть. При копеечном вложении.

2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.


если кому-то интересно.

1) BTC
Поставил BTC ШОРТ 57850. Потом решил 58150 со стопом 58550, потом 57770 СТОП 57950

Сегодня пробили 58450. убыток -20$
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 62000, то убыток где-то 130$

2) WALES
поставил шорт за хай 32.7 СТОП 34.2, но пробили 34.6
убыток -40$
опять 20копеек не хватило..
Если бы не ставил стоп было бы около 0$ или +10$..20$
Если бы была ликивдация по 42, то убыток где-то 140$


3) BNB
взял на хай, но пробили стопы сработали. -20$

всего убыток -80$
если бы не ставить стопы, ликивидация 250$

если бы не ставить стопы . было бы 0$, вместо убытка 80$.

стопы мне принести убыток - 80$, если их не ставить то +5$ :lol: 8)



  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:2) я думал куда ставить на ночь деда 53500 или 54500. Поставил 54500. СТОП взял 53к

Сейчас держу, по 55500 показано прибыль 70-80$. Думаю закрыть в 55150. Чтобы убыток вчерашний минимизировать.



закрыл по 55100
это прибыль
34.28 USDT

чтобы уменьшить вчерашнее.


я взял по 54400 , но закрыл по 55100. МОЗГОВ не хватило не закрывать :mrgreen:

если бы я не закрыл, а дотянул до 58к. была бы прибыль от 800$, при вложении 120$

ВОПРОС: мой мозг был неадекватный? :lol: я закрыл то что не на было закрывать. Биржа опять виновата?




ZEC 5к$

я удерживаю ZEC по цене 120.61 маржинальность 5к$. Закрыть его нафиг по 121 и может перезайти по 116?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:32

дед

Тех анализ показывает что цель 58900 цель

я думаю поставить шорт от 58800 чтобы сходить на коррекцию к 57400
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:10

Bitcoin вышел в зону границы канала волатильности

https://ru.investing.com/analysis/article-200286578
Николай Скриган

На момент публикации графиков рынок вышел в зону верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда (толстые бирюзовые линии на графике D1) и ушел вниз, на техническую коррекцию по группе младших трендов.Цели роста:- среднесрочное сопротивление на уровне 62417;- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.



Цели текущей коррекции:
- 57000 - поддержка внутридневного тренда - на графике не показана. Это наиболее вероятная цель;
- 55496 - поддержка дневного тренда;
- 53974 - поддержка внутридневного тренда.
Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По краткосрочному и младшим трендам техническая нисходящая коррекция, которая вряд ли выйдет за пределы канала внутридневного тренда.
Долгосрочные лонги держим.
Спекулятивные позиции на покупку можно открывать по признакам разворота вверх внутридневного тренда.
При выходе рынка в зону поддержки 55496 необходим дополнительный анализ ситуации.

Уровни сопротивления: 58431, 62417, 64810, 71361, 81400.
Уровни поддержки: 57000, 55496, 53974, 46093, 37148, 34972, 28702, 22413.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода. Все публикуемые материалы и графики отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению сделок на рынке.



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