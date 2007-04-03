На момент публикации графиков рынок вышел в зону верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда (толстые бирюзовые линии на графике D1) и ушел вниз, на техническую коррекцию по группе младших трендов.Цели роста:- среднесрочное сопротивление на уровне 62417;- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;

- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;

- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.







Цели текущей коррекции:

- 57000 - поддержка внутридневного тренда - на графике не показана. Это наиболее вероятная цель;

- 55496 - поддержка дневного тренда;

- 53974 - поддержка внутридневного тренда.

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По краткосрочному и младшим трендам техническая нисходящая коррекция, которая вряд ли выйдет за пределы канала внутридневного тренда.

Долгосрочные лонги держим.

Спекулятивные позиции на покупку можно открывать по признакам разворота вверх внутридневного тренда.

При выходе рынка в зону поддержки 55496 необходим дополнительный анализ ситуации.



Уровни сопротивления: 58431, 62417, 64810, 71361, 81400.

Уровни поддержки: 57000, 55496, 53974, 46093, 37148, 34972, 28702, 22413.



Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода. Все публикуемые материалы и графики отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению сделок на рынке.