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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:17
сейчас дед тестирует уровень 57480 ? если не пройдет тест, то обвалится ?
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