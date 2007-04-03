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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:17
дед
сейчас дед тестирует уровень 57480 ? если не пройдет тест, то обвалится ?
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:17
proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:31
народ требует вождя
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
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