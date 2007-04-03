|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:17
сейчас дед тестирует уровень 57480 ? если не пройдет тест, то обвалится ?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:17
proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1217
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:31
osafly написав:proftpd66
Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
народ требует вождя
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:47
Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:14
osafly написав:proftpd66
Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
я буду трейдером, буду снимать дом за 500млн рублей
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:16
pfauter написав:
Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
На планшеті чи мобільному немає проблем. Перейдіть туди
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1537
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:19
Ethereum
Спасибо, на телефоне нормально работает, как и версия в браузере.
Но привык в приложении. Поэтому и возник вопрос.
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|83867
|210192478
|
|
|7787
|10230810
|
Чет 14 жов, 2021 14:01
ЛОБ
|
|38
|69958
|
|