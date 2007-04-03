RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2787278827892790>
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:17

дед

сейчас дед тестирует уровень 57480 ? если не пройдет тест, то обвалится ?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4436
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:17

proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:31

  osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном


народ требует вождя :lol:
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4436
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
pfauter
 
Повідомлень: 310
З нами з: 06.01.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:14

  osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном


я буду трейдером, буду снимать дом за 500млн рублей :lol:

proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4436
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:16

  pfauter написав:Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?



На планшеті чи мобільному немає проблем. Перейдіть туди
Ethereum
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:19

Ethereum
Спасибо, на телефоне нормально работает, как и версия в браузере.
Но привык в приложении. Поэтому и возник вопрос.
pfauter
 
Повідомлень: 310
З нами з: 06.01.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:21

  proftpd66 написав:
  osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном


народ требует вождя :lol:


А-га,настоящих буйных мало,вот и нету вожака

osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:59

красапета

куда дед собрался?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4436
З нами з: 22.12.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:11

  pfauter написав:Подскажите.
Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс?
Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?


Полгода назад у них на сайте было 2 версии - вот эта тогда называлась как старая https://cutt.ly/zRuiM6n
Stokolos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 09.08.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2787278827892790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8385, 8386, 8387
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83867 210197987
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 16:52
remark
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7787 10236147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 14:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69958
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2348)
14.10.2021 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.