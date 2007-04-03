proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
Подскажите. Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс? Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
я буду трейдером, буду снимать дом за 500млн рублей
pfauter написав:Подскажите. Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс? Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?
На планшеті чи мобільному немає проблем. Перейдіть туди
osafly написав:proftpd66 Вы вообще работаете где нибудь? Спите когда нибудь? Выходите из форума когда нибудь?? Молчите когда нибудь?? Самому с собой,наверное необычайно интересно разговаривать,да?? Потому как зайдя сегодня на форум,кроме Ваших мыслей вслух,практически никого не нашел.Вы всех распугали здесь своими сделками,разговорами и ватным при-дурком Моргенштерном
pfauter написав:Подскажите. Где можно скачать старую версию приложения бинанс для виндовс? Сегодня обновился на свою голову! Торговать не возможно стало! На сайте бинанс только последняя версия, более старых не нашел. Может есть где у них на сайте?