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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2787278827892790
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:18

я так и знал что будет запара с дедом, вышел по 57900 и зашел по 57050

интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует

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