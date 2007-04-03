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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 21:18
я так и знал что будет запара с дедом, вышел по 57900 и зашел по 57050
интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует
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1
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2787
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