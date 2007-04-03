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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 жов, 2021 21:18
я так и знал что будет запара с дедом, вышел по 57900 и зашел по 57050
интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует
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proftpd66
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:36
proftpd66 написав:
интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:50
читайте выше мои посты.
я недавно писал про 100к
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Олежан
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59
Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?
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airmax78
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:14
Бесит, конечно, что риппл с эосом тупо сдохли.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:14
airmax78 написав:
Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?
Именно так.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:16
Zebra написав: airmax78 написав:
Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?
Именно так.
Я ходлил, панике не поддавался.
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airmax78
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