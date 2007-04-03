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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2787278827892790
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:18

я так и знал что будет запара с дедом, вышел по 57900 и зашел по 57050

интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:36

  proftpd66 написав:интересно другое, что на бирже много шортунов, все шортят никто не лонгует

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

читайте выше мои посты.
я недавно писал про 100к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:14

Бесит, конечно, что риппл с эосом тупо сдохли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:14

  airmax78 написав:Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?

Именно так.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:16

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?

Именно так.

Я ходлил, панике не поддавался.
airmax78
 
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