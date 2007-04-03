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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30
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