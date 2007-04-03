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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2788278927902791
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?

Именно так.

Я ходлил, панике не поддавался.

Мир перевернулся. Буратины становятся богатыми.
Zebra
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  #<1 ... 2788278927902791
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