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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:59
Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:07
не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го
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DmitryK
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?
Именно так.
Я ходлил, панике не поддавался.
Мир перевернулся. Буратины становятся богатыми.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:54
airmax78 написав:
Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
Як всі зіллють, то тоді і ріст почнеться опуітельний...
На те і разрахунок - вимотати нерви, моск виїпати...
Щоб розчарування і апатія були вселенських масштабів. Витрусити все у буратін.
Так що зливайте скоріше еос, буратіни! рОкета важка ще, щоб всіх на місяць катапультувати.
Зайві пасажири, звільніть місця! Ми будєм баХатиє!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:18
airmax78 написав: razor написав:airmax78
кстати, вы ж там в печали ходили купив по 55. теперь продали или снова с верой в 100К держите?
100К рано или поздно - неизбежны. Не вижу смысла продавать.
почему не торгуешь? нету времени?
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proftpd66
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:20
Альту вирішили взагалі в джоппу укатати...
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:21
как я вижу, 2 раза в подряд, что в азиатскую сессию Японцы или другой братский народ, лонгует, пробивет и потом шортит. Штаты не лонгуют. Штаты могут продать на 57000 или на 54400 чтобы купить дешевле и потом поднять на 63
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:23
Козак-характерник написав:
Альту вирішили взагалі в джоппу укатати...
я думаю для того чтобы деда укачать, чтобы его стошнило и он встал с колен на 100к.
я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:26
airmax78 написав:
Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
Вырастет после открытия Буллиша. Больше там ловить нечего. Пациент скорее мёртв, чем жив. В общем, ждём очередной твит.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36
DmitryK написав:
не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го
мне удалось захватить солянку, уже не помню по 130-135 кажется. В конце прошлого месяца. Из 55$ дало 360$. Закрыл по профиту, показывало даже 600$ прибыть из тестовых 55$. Стопы было, их не пробили.
bubka написав:proftpd66
Можете сказать где вы смотрите информацию что много шортов открыто?
в любой бирже, есть статистика
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