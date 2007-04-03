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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2789279027912792>
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Комрады, кагдила? Все без позиций остались в ожидании биткоина па 26-30-38?

Именно так.

Я ходлил, панике не поддавался.

Мир перевернулся. Буратины становятся богатыми.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:54

  airmax78 написав:Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.

Як всі зіллють, то тоді і ріст почнеться опуітельний... :mrgreen: На те і разрахунок - вимотати нерви, моск виїпати... :mrgreen: Щоб розчарування і апатія були вселенських масштабів. Витрусити все у буратін. :) Так що зливайте скоріше еос, буратіни! рОкета важка ще, щоб всіх на місяць катапультувати. 8) Зайві пасажири, звільніть місця! Ми будєм баХатиє! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:18

  airmax78 написав:
  razor написав:airmax78 кстати, вы ж там в печали ходили купив по 55. теперь продали или снова с верой в 100К держите?

100К рано или поздно - неизбежны. Не вижу смысла продавать.


почему не торгуешь? нету времени?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:20

Альту вирішили взагалі в джоппу укатати... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:21

как я вижу, 2 раза в подряд, что в азиатскую сессию Японцы или другой братский народ, лонгует, пробивет и потом шортит. Штаты не лонгуют. Штаты могут продать на 57000 или на 54400 чтобы купить дешевле и потом поднять на 63
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:23

  Козак-характерник написав:Альту вирішили взагалі в джоппу укатати... :)


я думаю для того чтобы деда укачать, чтобы его стошнило и он встал с колен на 100к.

я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:26

  airmax78 написав:Эос - вонючее говно. Если эос еще раз каким-то чудом вырастет до 10 баксов - слив будет ужасающих масштабов.

Вырастет после открытия Буллиша. Больше там ловить нечего. Пациент скорее мёртв, чем жив. В общем, ждём очередной твит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:36

  DmitryK написав:не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го


мне удалось захватить солянку, уже не помню по 130-135 кажется. В конце прошлого месяца. Из 55$ дало 360$. Закрыл по профиту, показывало даже 600$ прибыть из тестовых 55$. Стопы было, их не пробили.

  bubka написав:proftpd66 Можете сказать где вы смотрите информацию что много шортов открыто?


в любой бирже, есть статистика
proftpd66
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