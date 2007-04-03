Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:57
выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.
Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.
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