RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2789279027912792
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:57

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.


выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.

Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4442
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2789279027912792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], phantom_systems, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8387, 8388, 8389
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83882 210258257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 13:13
change_pm
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7788 10262840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.