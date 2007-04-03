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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2789279027912792
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:57

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.


выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.

Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:25

  proftpd66 написав:
  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.


выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.

Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.

Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать

Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:39

  phantom_systems написав:Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать

Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся


при деде 40-44 зек стоял 165. Пару месяцев назад. И даже 175. У него был рост и падение. Могу показать график. Вы написали что при 50 держались.

Я купил много по зек 81-120 - 7к$ БЕЗ форекса без стопов. Вышел 150? но зашел в собаку и рипл БЕЗ форекса без стопов. Чтобы заработать пару копеек. Но оно все упало. РИПЛ смог выйти без убыток почти.

СЕЙЧАС я могу либо закрыть ZEC по 120 без убыток, либо поставить стоп. Который сработает прямо сейчас без убыток.

я не ставил стоп, так ка могу профинансировать падение ZEC.

ПРО стопы:

Когда спекули хотят идти в рост, они делают замыкание, у них не всегда получатся. Кроме этого могут дать 2 ложных вверх с замыканием в них. Если ставить рядом стоп. То его выбивают. Его бросить 50-150$ х20. Но иногда лучше чтобы оно было ликвидировано, чем будет 100 раз выбивать с убытком по 5$. 100 раз умножаем на 5 = 500$ цена стопов.

Я беру иногда рядом СТОП, иногда далеко СТОП. Иногда без стопа, если бросить символические 50$ и ждать 100-300$ прибыли.
proftpd66
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  #<1 ... 2789279027912792
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