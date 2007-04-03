Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:39

phantom_systems написав: Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать



Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисоватьЗек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся

при деде 40-44 зек стоял 165. Пару месяцев назад. И даже 175. У него был рост и падение. Могу показать график. Вы написали что при 50 держались.Я купил много по зек 81-120 - 7к$ БЕЗ форекса без стопов. Вышел 150? но зашел в собаку и рипл БЕЗ форекса без стопов. Чтобы заработать пару копеек. Но оно все упало. РИПЛ смог выйти без убыток почти.СЕЙЧАС я могу либо закрыть ZEC по 120 без убыток, либо поставить стоп. Который сработает прямо сейчас без убыток.я не ставил стоп, так ка могу профинансировать падение ZEC.Когда спекули хотят идти в рост, они делают замыкание, у них не всегда получатся. Кроме этого могут дать 2 ложных вверх с замыканием в них. Если ставить рядом стоп. То его выбивают. Его бросить 50-150$ х20. Но иногда лучше чтобы оно было ликвидировано, чем будет 100 раз выбивать с убытком по 5$. 100 раз умножаем на 5 = 500$ цена стопов.Я беру иногда рядом СТОП, иногда далеко СТОП. Иногда без стопа, если бросить символические 50$ и ждать 100-300$ прибыли.