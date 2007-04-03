Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54
Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:57
выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.
Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:25
Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать
Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся
Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:39
при деде 40-44 зек стоял 165. Пару месяцев назад. И даже 175. У него был рост и падение. Могу показать график. Вы написали что при 50 держались.
Я купил много по зек 81-120 - 7к$ БЕЗ форекса без стопов. Вышел 150? но зашел в собаку и рипл БЕЗ форекса без стопов. Чтобы заработать пару копеек. Но оно все упало. РИПЛ смог выйти без убыток почти.
СЕЙЧАС я могу либо закрыть ZEC по 120 без убыток, либо поставить стоп. Который сработает прямо сейчас без убыток.
я не ставил стоп, так ка могу профинансировать падение ZEC.
ПРО стопы:
Когда спекули хотят идти в рост, они делают замыкание, у них не всегда получатся. Кроме этого могут дать 2 ложных вверх с замыканием в них. Если ставить рядом стоп. То его выбивают. Его бросить 50-150$ х20. Но иногда лучше чтобы оно было ликвидировано, чем будет 100 раз выбивать с убытком по 5$. 100 раз умножаем на 5 = 500$ цена стопов.
Я беру иногда рядом СТОП, иногда далеко СТОП. Иногда без стопа, если бросить символические 50$ и ждать 100-300$ прибыли.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:10
+3% Хьюстон у нас проблемы
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:47
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:25
Я а распродал практически все...В 2022,все скуплю обратно с ох... дисконтом,% на 90-95 ниже от текущих и % на 80 ниже по топ альтам.На кой ...уй заниматься мазохизмом и сидеть столько времени глядеть,как тает,отростает и снова тает депозит во всякой альте до 2025г....Смысл от таких инвестиций??Летом-то было далеко не дно,мы только в начале этого длинного и тернистого пути.Лучше не добрать и недозаработать,чем застрять на неопределенный срок во всяком г....Зато я спокоен как удав..Ипись теперь оно конем-пусть ростет хоть до небес,это ненадолго,осталось совсем недолго.Графики доминации говорят-п...ц на подходе. Аниматоры и механики уже мечтают о 100К,значит пора закругляться однозначно.
БНБ-вообще считаю офигенно стремной монетой,случись что с Бананом,она каменюкой рухнет в тартарары.Когда оно стоило еще в районе 20 баксов и ниже,это одно дело,сейчас-с ценой в 400-500 баксов,это такая себе инвестиция......опасная до невозможности.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:59
Идем на 72
Надеюсь до середины декабря , до начала очередной криптозимы сходим на 100-120к
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:12
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