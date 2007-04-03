RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2790279127922793>
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:54

  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:57

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.


выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.

Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4449
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:25

  proftpd66 написав:
  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:я протупил, надо было продать ZEC по 23.5 чтобы не продавать по 20

Кто продаст по 120, тот не продаст по 150. Если будет альтсезон, тогда и по 300 не продаст.


выше написали тут, что из альтов выходят чтобы деда укачать. И заработать на волотильности. Пока деда дотянут до 100к, то альты упадут до минимума.

Я думаю ZEC может упасть на 102 или 79. Я как дурак буду его удерживать платить 30%-300% годовых бирже.

Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать

Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:39

  phantom_systems написав:Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать

Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся


при деде 40-44 зек стоял 165. Пару месяцев назад. И даже 175. У него был рост и падение. Могу показать график. Вы написали что при 50 держались.

Я купил много по зек 81-120 - 7к$ БЕЗ форекса без стопов. Вышел 150? но зашел в собаку и рипл БЕЗ форекса без стопов. Чтобы заработать пару копеек. Но оно все упало. РИПЛ смог выйти без убыток почти.

СЕЙЧАС я могу либо закрыть ZEC по 120 без убыток, либо поставить стоп. Который сработает прямо сейчас без убыток.

я не ставил стоп, так ка могу профинансировать падение ZEC.

ПРО стопы:

Когда спекули хотят идти в рост, они делают замыкание, у них не всегда получатся. Кроме этого могут дать 2 ложных вверх с замыканием в них. Если ставить рядом стоп. То его выбивают. Его бросить 50-150$ х20. Но иногда лучше чтобы оно было ликвидировано, чем будет 100 раз выбивать с убытком по 5$. 100 раз умножаем на 5 = 500$ цена стопов.

Я беру иногда рядом СТОП, иногда далеко СТОП. Иногда без стопа, если бросить символические 50$ и ждать 100-300$ прибыли.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4449
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:46

На троні якогось шортілу отчпокали... :mrgreen: І знов на дно. :|
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29639
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2107 раз.
Подякували: 2212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:10

+3% Хьюстон у нас проблемы

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4449
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:47

  phantom_systems написав:Сейчас из альтов выходят weak hands. Надо было переливать в начале сентября, тогда при 50к деде альты ещё держались, но этот уровень и сейчас достижим. +50% по многим альтам манипуль может легко нарисовать

Зек в лонг надо было брать на споте, потому что ХЗ сколько держать придётся


Еще тут рассказывают:
https://youtu.be/RQQ-YmdBjFU?t=1472
Как выбраться из глубокой просадки. Стратегия и тактика. Высшая психология. Сергей Змеев. 18+
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4449
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:25

  DmitryK написав:не проодал вообще ничего, биток, кейк, бнб, еще и дота с атомом докупил летом. буду это все держать до 2025го


Я а распродал практически все...В 2022,все скуплю обратно с ох... дисконтом,% на 90-95 ниже от текущих и % на 80 ниже по топ альтам.На кой ...уй заниматься мазохизмом и сидеть столько времени глядеть,как тает,отростает и снова тает депозит во всякой альте до 2025г....Смысл от таких инвестиций??Летом-то было далеко не дно,мы только в начале этого длинного и тернистого пути.Лучше не добрать и недозаработать,чем застрять на неопределенный срок во всяком г....Зато я спокоен как удав..Ипись теперь оно конем-пусть ростет хоть до небес,это ненадолго,осталось совсем недолго.Графики доминации говорят-п...ц на подходе. Аниматоры и механики уже мечтают о 100К,значит пора закругляться однозначно.
БНБ-вообще считаю офигенно стремной монетой,случись что с Бананом,она каменюкой рухнет в тартарары.Когда оно стоило еще в районе 20 баксов и ниже,это одно дело,сейчас-с ценой в 400-500 баксов,это такая себе инвестиция......опасная до невозможности.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:59

Идем на 72 :)

Надеюсь до середины декабря , до начала очередной криптозимы сходим на 100-120к
Xenon
 
Повідомлень: 3821
З нами з: 25.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:12

  Xenon написав:Идем на 72 :)

Надеюсь до середины декабря , до начала очередной криптозимы сходим на 100-120к

что делать тем кто не закупился?
Олежан
 
Повідомлень: 468
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2790279127922793>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot], osafly, proftpd66 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8390, 8391, 8392
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83918 210284450
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 19:17
budivelnik
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7788 10280678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99336)
15.10.2021 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.