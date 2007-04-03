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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:13
а чего все так уверены что вообше будет какая то крипиозима? все может поменяться, как оно будет никто не знает
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DmitryK
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:19
DmitryK написав:
а чего все так уверены что вообше будет какая то крипиозима? все может поменяться, как оно будет никто не знает
только рост. ни шагу назад!
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:24
DmitryK написав:
а чего все так уверены что вообше будет какая то крипиозима? все может поменяться, как оно будет никто не знает
Этот рывок деда ложный по вашему мнению? Может быть рванилу до 63 чтобы потом обвалить сразу?
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