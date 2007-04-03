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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:24
DmitryK написав:
а чего все так уверены что вообше будет какая то крипиозима? все может поменяться, как оно будет никто не знает
Этот рывок деда ложный по вашему мнению? Может быть рванилу до 63 чтобы потом обвалить сразу?
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:26
Олежан написав:
что делать тем кто не закупился?
Из песни слов не выбросишь
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:37
Памп в пятницу и слив в воскресенье.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:40
Олежан написав:
что делать тем кто не закупился?
пока ждать. падения, по 20, полного слива, криптозимы. когда устанешь ждать, брать по 100...думаю большинство так и сделает
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DmitryK
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:15
Zebra написав:
Памп в пятницу и слив в воскресенье.
Полностью согласен! до понедельника еще подростем)
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:49
Zebra
все "плюсователи" слились с тобой ешо на 53, а 7-8т. не разница... чего не шортим?
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