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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:24
DmitryK написав:
а чего все так уверены что вообше будет какая то крипиозима? все может поменяться, как оно будет никто не знает
Этот рывок деда ложный по вашему мнению? Может быть рванилу до 63 чтобы потом обвалить сразу?
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:37
Памп в пятницу и слив в воскресенье.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:40
Олежан написав:
что делать тем кто не закупился?
пока ждать. падения, по 20, полного слива, криптозимы. когда устанешь ждать, брать по 100...думаю большинство так и сделает
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:15
Zebra написав:
Памп в пятницу и слив в воскресенье.
Полностью согласен! до понедельника еще подростем)
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:49
Zebra
все "плюсователи" слились с тобой ешо на 53, а 7-8т. не разница... чего не шортим?
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:56
чик написав:Zebra
все "плюсователи" слились с тобой ешо на 53, а 7-8т. не разница... чего не шортим?
шортить - это все равно, что лонговать на кредитные
слившиеся по 53к могли при желании откупиться по 40к, НО по сути ничего не потеряно - много альтов могут стрельнуть вслед за битком - лайт, биткоин кеш - это монеты которые торгуются на PayPal и будут пампиться периодически.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:58
DmitryK написав: Олежан написав:
что делать тем кто не закупился?
пока ждать. падения, по 20, полного слива, криптозимы. когда устанешь ждать, брать по 100...думаю большинство так и сделает
можно от 142 зашортить на 50к . из 1к$ сделать 50к$
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:01
Zebra написав:
Памп в пятницу и слив в воскресенье.
Азия лонговала и след за ними штаты, если азия не будет фиксировать прыбыль СЕЙЧАС через пару часов, то 72к может быть в понедельник. Каждый по 2к пунктов в цене в 2 сессии за 3 дня. В понедельник реально так могут сделать 74к
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:20
Zebra написав:
слившиеся по 53к могли при желании откупиться по 40к
команды "откупаться глупцы" не було
, а лайт имеется - ждёмс...
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чик
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:40
Ну а действительно, где коррекция? Народ же лонгов набрал, киты разве не хотят покушать чужих стоп-лоссов перед основным движением вверх?
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NAVM
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