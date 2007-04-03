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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2791279227932794
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:47

Прогноз форекс, акций и криптовалют на 18 - 19 октября 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=BwB73vHL_rc&t=1457s
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:08

  NAVM написав:Ну а действительно, где коррекция? Народ же лонгов набрал, киты разве не хотят покушать чужих стоп-лоссов перед основным движением вверх?

как показывает практика - народ набрал шортов
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:13

  Zebra написав:
  NAVM написав:Ну а действительно, где коррекция? Народ же лонгов набрал, киты разве не хотят покушать чужих стоп-лоссов перед основным движением вверх?

как показывает практика - народ набрал шортов


там будет, точнее есть новость что 18 числа в понедельник, хотят сделать фьючерс битка полноценный в бирже, и что как бы SEC не против. До понедельника точно 75к.

а в Канаде с понедельника, будут банкоматы, которые, буду менять биток
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23

Zebra

уже перехай почти 62350, это уже перехай который был удержан ранее. Полный перехай 65к Сейчас на 74к-80к идем.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, на таких слухах взлетит выше 70к ...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:54

На морозиво!

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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:26

Слухи оказались не слухами :) Торги начнутся в понедельник

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has given the green light to the country's first Bitcoin futures exchange-traded fund (ETF), CoinDesk reported on Friday
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:27

  Zebra написав:Да, на таких слухах взлетит выше 70к ...


Слухи оказались не слухами :) Торги начнутся в понедельник

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has given the green light to the country's first Bitcoin futures exchange-traded fund (ETF), CoinDesk reported on Friday
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