|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:47
Прогноз форекс, акций и криптовалют на 18 - 19 октября 2021
БИТКОИНhttps://www.youtube.com/watch?v=BwB73vHL_rc&t=1457s
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:08
NAVM написав:
Ну а действительно, где коррекция? Народ же лонгов набрал, киты разве не хотят покушать чужих стоп-лоссов перед основным движением вверх?
как показывает практика - народ набрал шортов
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10454
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 2093 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:13
Zebra написав: NAVM написав:
Ну а действительно, где коррекция? Народ же лонгов набрал, киты разве не хотят покушать чужих стоп-лоссов перед основным движением вверх?
как показывает практика - народ набрал шортов
там будет, точнее есть новость что 18 числа в понедельник, хотят сделать фьючерс битка полноценный в бирже, и что как бы SEC не против. До понедельника точно 75к.
а в Канаде с понедельника, будут банкоматы, которые, буду менять биток
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23
Zebra
уже перехай почти 62350, это уже перехай который был удержан ранее. Полный перехай 65к Сейчас на 74к-80к идем.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:54
Да, на таких слухах взлетит выше 70к ...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10454
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 2093 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:54
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29639
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2107 раз.
- Подякували: 2212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:26
Слухи оказались не слухами
Торги начнутся в понедельник
The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has given the green light to the country's first Bitcoin futures exchange-traded fund (ETF), CoinDesk reported on Friday
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11329
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2611 раз.
- Подякували: 5688 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:27
Zebra написав:
Да, на таких слухах взлетит выше 70к ...
Слухи оказались не слухами
Торги начнутся в понедельник
The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has given the green light to the country's first Bitcoin futures exchange-traded fund (ETF), CoinDesk reported on Friday
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11329
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2611 раз.
- Подякували: 5688 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Суб 16 жов, 2021 00:02
сейчас это падло приупало, закрывать шорт?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4455
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 16 жов, 2021 00:16
proftpd66 написав:
сейчас это падло приупало, закрывать шорт?
Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29639
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2107 раз.
- Подякували: 2212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|83891
|210319417
|
|
|7788
|10300187
|
П'ят 15 жов, 2021 09:53
ЛОБ
|
|38
|69974
|
|