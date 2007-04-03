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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2792279327942795
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:21

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?

Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.



я жду 30к :)

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:35

кажется бензин закончился
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4455
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2792279327942795
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