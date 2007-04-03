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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 00:21
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proftpd66
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Додано: Суб 16 жов, 2021 00:35
кажется бензин закончился
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proftpd66
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Додано: Суб 16 жов, 2021 06:44
Дурдом какой-то, чистый пузырь.
Скоро закончатся вертолетные доллары, полетит камнем на 20.
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Tegularius
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Додано: Суб 16 жов, 2021 07:15
понимаю... неприятно сидеть в баксе, который друкуют со скоростью туалетного папира... перезайдете ближе к 80...
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DmitryK
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