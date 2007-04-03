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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 00:21
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proftpd66
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Додано: Суб 16 жов, 2021 00:35
кажется бензин закончился
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proftpd66
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Додано: Суб 16 жов, 2021 06:44
Дурдом какой-то, чистый пузырь.
Скоро закончатся вертолетные доллары, полетит камнем на 20.
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Tegularius
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Додано: Суб 16 жов, 2021 07:15
понимаю... неприятно сидеть в баксе, который друкуют со скоростью туалетного папира... перезайдете ближе к 80...
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DmitryK
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Додано: Суб 16 жов, 2021 09:45
lrs7719 написав:
Вот честно не понимаю на фига вам тот зек, еос и т.д.? Мутные проекты с мутными перспективами. Точнее их полным отсутвием.
MWl1: ETH, BNB, Dot, ATOM + Mina, GAFI, MAT, HER, DARK (опционально). Первые четыре позиции - это не про иксы. Это про лаунчи.
Рекомендую присмотрелся бы ко всем проектам, которые выходят на BSC и DOT. Особенно p2e. Сизый же вчера пообещал 1 млрд. Вспомните что было ровно год назад - а там был всего 100 млн. Много скама есть и будет, но и норм проектов тоже хватает. По солане пока много вопросов, кроме того что они задрали ценник входа в космос.
Вообще выходит или только вышло много всего достойного (тот же Мунбин, Полкастер). Ищите и обрящите, а кормить биржи не надо. Или надо? Сизый вот по-честному собирается ваши деньги инвестить в новые иксы. Думаю и сам не ливерную колбасу ест при этом. Так что дерзайте.
Вы как в воду глядели,ночью Pols сделал ×2:-)
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Konst1988
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