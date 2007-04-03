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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2792279327942795
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:21

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?

Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.



я жду 30к :)

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:35

кажется бензин закончился
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 06:44

Дурдом какой-то, чистый пузырь.
Скоро закончатся вертолетные доллары, полетит камнем на 20.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

понимаю... неприятно сидеть в баксе, который друкуют со скоростью туалетного папира... перезайдете ближе к 80...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:45

  lrs7719 написав:Вот честно не понимаю на фига вам тот зек, еос и т.д.? Мутные проекты с мутными перспективами. Точнее их полным отсутвием.
MWl1: ETH, BNB, Dot, ATOM + Mina, GAFI, MAT, HER, DARK (опционально). Первые четыре позиции - это не про иксы. Это про лаунчи.
Рекомендую присмотрелся бы ко всем проектам, которые выходят на BSC и DOT. Особенно p2e. Сизый же вчера пообещал 1 млрд. Вспомните что было ровно год назад - а там был всего 100 млн. Много скама есть и будет, но и норм проектов тоже хватает. По солане пока много вопросов, кроме того что они задрали ценник входа в космос.
Вообще выходит или только вышло много всего достойного (тот же Мунбин, Полкастер). Ищите и обрящите, а кормить биржи не надо. Или надо? Сизый вот по-честному собирается ваши деньги инвестить в новые иксы. Думаю и сам не ливерную колбасу ест при этом. Так что дерзайте.


Вы как в воду глядели,ночью Pols сделал ×2
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:14

  Tegularius написав:Дурдом какой-то, чистый пузырь.
Скоро закончатся вертолетные доллары, полетит камнем на 20.


Будет и ниже..но не сразу."Инвесторы" будут сидеть и на г..но исходить,глядя на похудевший депозит раза в 3-4,вот только "усреднять" уже будет тогда не на что..И если не подвинутся рассудком за несколько месяцев,в будующем с радостью распродадут "инвестиции",когда те вновь вернутся на цену набора их позиций :lol: Так более 90% хомяков и торгует по статистике.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:20

  Konst1988 написав:
  lrs7719 написав:Вот честно не понимаю на фига вам тот зек, еос и т.д.? Мутные проекты с мутными перспективами. Точнее их полным отсутвием.
MWl1: ETH, BNB, Dot, ATOM + Mina, GAFI, MAT, HER, DARK (опционально). Первые четыре позиции - это не про иксы. Это про лаунчи.
Рекомендую присмотрелся бы ко всем проектам, которые выходят на BSC и DOT. Особенно p2e. Сизый же вчера пообещал 1 млрд. Вспомните что было ровно год назад - а там был всего 100 млн. Много скама есть и будет, но и норм проектов тоже хватает. По солане пока много вопросов, кроме того что они задрали ценник входа в космос.
Вообще выходит или только вышло много всего достойного (тот же Мунбин, Полкастер). Ищите и обрящите, а кормить биржи не надо. Или надо? Сизый вот по-честному собирается ваши деньги инвестить в новые иксы. Думаю и сам не ливерную колбасу ест при этом. Так что дерзайте.


Вы как в воду глядели,ночью Pols сделал ×2


Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:38

Халвинг битка в этом месяце? Рисуют 190к в этом году из-за халвинга, огромный дефицит монет.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:23

viewtopic.php?p=5305027#p5305027

18 числа конгресс голосует за увеличение гос. долга.

Может будем скакать?

Я из 350$ сделаю 12к$ за 1 день. Пока вы очкуете.


я открою заявку на покупку фьючерса по 28к.



Код: Виділити все
Салют моей молодости, ву-у, е, let's go
Я волна
Пьяный, я пьяный
Последний танец

Нас накрывает
Новыми волнами (йа-а-а)
DJ Smash, что ты дал мне?

Су*ка та будет делать всё, чё я хочу (всё, чё хочу)
С*ка на мне сидит, ведь я за всё плачу (за всё плачу)
Мне говорят: давно пора сходить к врачу
Но если умру (хм)

Танцуй, как тупая с*ка
Вдруг мы все подохнем утром



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proftpd66
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