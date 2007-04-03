не знал, спасибо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:57
sleazy
Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?[/quote]
Я так понимаю под "сизым" Irs7719 имел ввиду Changpeng Zhao-основателя Binance.
CZ первые буквы имени и фамилии
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:06
Один уже тут шортил языком...Теперь язык засунул в одно место...и молчит.Отодрали-обобрали,теперь ждет 100К....Из шортилы,стал "лонгустом типа"..На лонге опять отдерут-снова начнет шортить языком и подглядывать за чужими депозитами,все выспрашивая...напишите мне сумму,меня очень заводят и возбуждают чужие деньги....А--а-а-а...А летом в турецкий мотель аниматором,Абдурахманов обслуживать турецких.Так и проходит жизнь,заработал-зашортил-прое...-на хлеб и воду...И так по кругу
Поэтому,не стоит языком ля-ля...Пока мы очкуем,имеешь больше шансов получить назад 150-200 баксов,из 350 вложенных
Сейчас много чего "палками" зелеными пампят,большей частью монеты из второй-третьей сотни,потому как там вложений нужно минимально,сдвинуть все это...Bel,Keep,да много чего еще стреляет за последние дни....только на капе альтов,это практически не отражается и доминации тоже..
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