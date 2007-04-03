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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2793279427952796
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:56

  Цифра написав:
  proftpd66 написав:18 числа конгресс голосует за увеличение гос. долга.
Может будем скакать?

Хочеш скакати - скачи )))
Конгрес давно проголосував збільшення держборгу США.
Байден підписав.


не знал, спасибо
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:57

sleazy
Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?[/quote]
Я так понимаю под "сизым" Irs7719 имел ввиду Changpeng Zhao-основателя Binance.
CZ первые буквы имени и фамилии :lol:
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:06

  proftpd66 написав:Я из 350$ сделаю 12к$ за 1 день. Пока вы очкуете.



Один уже тут шортил языком...Теперь язык засунул в одно место...и молчит.Отодрали-обобрали,теперь ждет 100К....Из шортилы,стал "лонгустом типа"..На лонге опять отдерут-снова начнет шортить языком и подглядывать за чужими депозитами,все выспрашивая...напишите мне сумму,меня очень заводят и возбуждают чужие деньги....А--а-а-а...А летом в турецкий мотель аниматором,Абдурахманов обслуживать турецких.Так и проходит жизнь,заработал-зашортил-прое...-на хлеб и воду...И так по кругу :mrgreen:

Поэтому,не стоит языком ля-ля...Пока мы очкуем,имеешь больше шансов получить назад 150-200 баксов,из 350 вложенных :lol:

  Konst1988 написав:
Вы как в воду глядели,ночью Pols сделал ×2


Сейчас много чего "палками" зелеными пампят,большей частью монеты из второй-третьей сотни,потому как там вложений нужно минимально,сдвинуть все это...Bel,Keep,да много чего еще стреляет за последние дни....только на капе альтов,это практически не отражается и доминации тоже..
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

всегда должно быть два плана... никто ничего точно не знает, может будет 20к, а может, и нет. я склоняюсь к тому что ниже 30 уже точно не будет. а вот 80-100 вполне. посмотрим
DmitryK
 
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