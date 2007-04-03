sleazy
Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?[/quote]
Я так понимаю под "сизым" Irs7719 имел ввиду Changpeng Zhao-основателя Binance.
CZ первые буквы имени и фамилии
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:57
sleazy
Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?[/quote]
Я так понимаю под "сизым" Irs7719 имел ввиду Changpeng Zhao-основателя Binance.
CZ первые буквы имени и фамилии
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:06
Один уже тут шортил языком...Теперь язык засунул в одно место...и молчит.Отодрали-обобрали,теперь ждет 100К....Из шортилы,стал "лонгустом типа"..На лонге опять отдерут-снова начнет шортить языком и подглядывать за чужими депозитами,все выспрашивая...напишите мне сумму,меня очень заводят и возбуждают чужие деньги....А--а-а-а...А летом в турецкий мотель аниматором,Абдурахманов обслуживать турецких.Так и проходит жизнь,заработал-зашортил-прое...-на хлеб и воду...И так по кругу
Поэтому,не стоит языком ля-ля...Пока мы очкуем,имеешь больше шансов получить назад 150-200 баксов,из 350 вложенных
Сейчас много чего "палками" зелеными пампят,большей частью монеты из второй-третьей сотни,потому как там вложений нужно минимально,сдвинуть все это...Bel,Keep,да много чего еще стреляет за последние дни....только на капе альтов,это практически не отражается и доминации тоже..
Додано: Суб 16 жов, 2021 17:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
всегда должно быть два плана... никто ничего точно не знает, может будет 20к, а может, и нет. я склоняюсь к тому что ниже 30 уже точно не будет. а вот 80-100 вполне. посмотрим
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:56
Вы поняли, про что Вы сами написали? я не понял.
Форекс - включает в себя минимум 10-100 форесов. Минимум 10-100 стратегий. Тоже, самое инвестирование в недвижимость. Каждый понимает по своему, можно на этапе котлована, на этапе сдачи, хрущ возле метро. Можно спекуляцию на акциях и облигациях этих компаний. Можно купить и никогда не продать эту недвижимость. И как больной на голову сдавать за 200$ и делать ремонт за 40к$.
Вы просили показать, смотрите. Это не для заработка, а для эксперимента.
(zec маржа не 517$, а 230$)
Додано: Нед 17 жов, 2021 15:06
proftpd66
12К Ви зробите при сильному везінні. А можна як мої знайомі, які в фьючерсі -150К за місяць і тепер відбивають в спотах. Так що все відносно,треба мати чуйку на все і резерв.
Я не лізу туди, бо не маю такої інтуїції та і резерву. Набагато простіше примноження на спотах,стейкінгах і так далі... Думаю на квартирку назбираю до 2022,вже близько...
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