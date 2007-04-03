RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2794279527962797>
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:57

sleazy
Простите, а кто такой Сизый? О чем речь?[/quote]
Я так понимаю под "сизым" Irs7719 имел ввиду Changpeng Zhao-основателя Binance.
CZ первые буквы имени и фамилии :lol:
Konst1988
 
Повідомлень: 19
З нами з: 07.05.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:06

  proftpd66 написав:Я из 350$ сделаю 12к$ за 1 день. Пока вы очкуете.



Один уже тут шортил языком...Теперь язык засунул в одно место...и молчит.Отодрали-обобрали,теперь ждет 100К....Из шортилы,стал "лонгустом типа"..На лонге опять отдерут-снова начнет шортить языком и подглядывать за чужими депозитами,все выспрашивая...напишите мне сумму,меня очень заводят и возбуждают чужие деньги....А--а-а-а...А летом в турецкий мотель аниматором,Абдурахманов обслуживать турецких.Так и проходит жизнь,заработал-зашортил-прое...-на хлеб и воду...И так по кругу :mrgreen:

Поэтому,не стоит языком ля-ля...Пока мы очкуем,имеешь больше шансов получить назад 150-200 баксов,из 350 вложенных :lol:

  Konst1988 написав:
Вы как в воду глядели,ночью Pols сделал ×2


Сейчас много чего "палками" зелеными пампят,большей частью монеты из второй-третьей сотни,потому как там вложений нужно минимально,сдвинуть все это...Bel,Keep,да много чего еще стреляет за последние дни....только на капе альтов,это практически не отражается и доминации тоже..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

всегда должно быть два плана... никто ничего точно не знает, может будет 20к, а может, и нет. я склоняюсь к тому что ниже 30 уже точно не будет. а вот 80-100 вполне. посмотрим
DmitryK
 
Повідомлень: 803
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:56

  osafly написав:
  proftpd66 написав:Я из 350$ сделаю 12к$ за 1 день. Пока вы очкуете.



Один уже тут шортил языком...Теперь язык засунул в одно место...и молчит.Отодрали-обобрали,теперь ждет 100К....Из шортилы,стал "лонгустом типа"..На лонге опять отдерут-снова начнет шортить языком и подглядывать за чужими депозитами,все выспрашивая...напишите мне сумму,меня очень заводят и возбуждают чужие деньги....А--а-а-а...А летом в турецкий мотель аниматором,Абдурахманов обслуживать турецких.Так и проходит жизнь,заработал-зашортил-прое...-на хлеб и воду...И так по кругу :mrgreen:

Поэтому,не стоит языком ля-ля...Пока мы очкуем,имеешь больше шансов получить назад 150-200 баксов,из 350 вложенных :lol:



Вы поняли, про что Вы сами написали? я не понял.
Форекс - включает в себя минимум 10-100 форесов. Минимум 10-100 стратегий. Тоже, самое инвестирование в недвижимость. Каждый понимает по своему, можно на этапе котлована, на этапе сдачи, хрущ возле метро. Можно спекуляцию на акциях и облигациях этих компаний. Можно купить и никогда не продать эту недвижимость. И как больной на голову сдавать за 200$ и делать ремонт за 40к$.

Вы просили показать, смотрите. Это не для заработка, а для эксперимента.

(zec маржа не 517$, а 230$)

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4466
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:06

proftpd66

12К Ви зробите при сильному везінні. А можна як мої знайомі, які в фьючерсі -150К за місяць і тепер відбивають в спотах. Так що все відносно,треба мати чуйку на все і резерв.
Я не лізу туди, бо не маю такої інтуїції та і резерву. Набагато простіше примноження на спотах,стейкінгах і так далі... Думаю на квартирку назбираю до 2022,вже близько... :D
Ethereum
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 11.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет
Yuri_61
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:38

  Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет


видях надо было на 10к$, а сейчас может еще больше от 50к$
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4466
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:47

  proftpd66 написав:
  Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет


видях надо было на 10к$, а сейчас может еще больше от 50к$


думал одной хватит на хлебушек майнить :(
Yuri_61
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
Дидуу, майните эфир. Купите 4 видяхи в комп
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 05.05.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:24

Что творит зек

140


кстати, было замыкание в низ по всем монетам. Подсказывает, на то что будет мощный памипнг?

Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4466
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2794279527962797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8392, 8393, 8394
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83931 210545516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 22:50
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7789 10475308
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 09:57
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.