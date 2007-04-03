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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 01:09
proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
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phantom_systems
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Додано: Пон 18 жов, 2021 01:16
phantom_systems написав: proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
Спасибо
с вас причитается
Главное чтобы завтра не стоял 50
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proftpd66
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