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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 01:09
proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
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phantom_systems
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Додано: Пон 18 жов, 2021 01:16
phantom_systems написав: proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
Спасибо
с вас причитается
Главное чтобы завтра не стоял 50
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proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15
основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.
А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:53
Цена собаки взлетелаhttps://focus.ua/world/495474-luchshe-v ... inu-forbes
Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes
16 октября 2021 в 20:00
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proftpd66
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