Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 01:09
proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
phantom_systems
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Додано: Пон 18 жов, 2021 01:16
phantom_systems написав: proftpd66 написав:
Что творит зек
140
Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
Спасибо
с вас причитается
Главное чтобы завтра не стоял 50
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15
основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.
А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.
lrs7719
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:53
Цена собаки взлетела
https://focus.ua/world/495474-luchshe-v ... inu-forbes
Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes
16 октября 2021 в 20:00
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:53
Yuri_61 написав:
ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет
J
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:55
Сигнальные транзакции спамят. Специалист буратино ваш выход?
КХ я так понимаю снова вчера ликвидирован?
Zebra
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:04
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
сейчас это падло приупало, закрывать шорт?
Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.
вчера биток проседал до 59к, это -5%, а учитывая твои плечи 75х - 125х - ликвидировало с потрохами, ибо затих не появляешься.
Zebra
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:10
Кстати, вспомните как IPO Coinbase залистилось, цена потом в считанные дни рухнула в 2 раза. Не повторится ли история? Какой ведь смысл дальше гнать цену, если событие себя уже отыграло? Есть же правило - на слухах покупать, на новостях продавать. Вот такие как КХ с ящиком мороженного лонгонул по 61885 - и манипульпа подловил великого хеджера, впарив ему биток, выбив потом его по стопу, или по ликвидации. А сколько таких лохов на Бинансе, которые резко начали лонговать по 61-63к в пятницу?? Просто рай для манипуля, чтоб слить объемы.
Zebra
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:10
а что сейчас с дедом будет?
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:16
proftpd66 написав:
а что сейчас с дедом будет?
Должен был в субботу взлетать до 65к-70к - но кто-то по крупному льет объемы.
Zebra
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