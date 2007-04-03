RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2795279627972798>
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 01:09

  proftpd66 написав:Что творит зек

140

Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 01:16

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:Что творит зек

140

Кто продаст зек по 120, тот не продаст по 150, помните?


Спасибо :) с вас причитается :) Главное чтобы завтра не стоял 50
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4472
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.

А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 13.07.16
Подякував: 366 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:53

Цена собаки взлетела

https://focus.ua/world/495474-luchshe-v ... inu-forbes

Лучше вложиться в шуточную криптовалюту Dogecoin, чем инвестировать в Украину, — Forbes
16 октября 2021 в 20:00
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4472
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:53

  Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет

Зображення
J
 
Повідомлень: 5288
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сигнальные транзакции спамят. Специалист буратино ваш выход?

КХ я так понимаю снова вчера ликвидирован?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:04

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?

Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.

вчера биток проседал до 59к, это -5%, а учитывая твои плечи 75х - 125х - ликвидировало с потрохами, ибо затих не появляешься.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, вспомните как IPO Coinbase залистилось, цена потом в считанные дни рухнула в 2 раза. Не повторится ли история? Какой ведь смысл дальше гнать цену, если событие себя уже отыграло? Есть же правило - на слухах покупать, на новостях продавать. Вот такие как КХ с ящиком мороженного лонгонул по 61885 - и манипульпа подловил великого хеджера, впарив ему биток, выбив потом его по стопу, или по ликвидации. А сколько таких лохов на Бинансе, которые резко начали лонговать по 61-63к в пятницу?? Просто рай для манипуля, чтоб слить объемы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:10

а что сейчас с дедом будет?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4472
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:16

  proftpd66 написав:а что сейчас с дедом будет?

Должен был в субботу взлетать до 65к-70к - но кто-то по крупному льет объемы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2093 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2795279627972798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8395, 8396, 8397
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83960 210622356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 16:30
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7794 10529759
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 10:43
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99434)
18.10.2021 17:32
Провідна (195)
18.10.2021 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.