Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:31
Zebra а сейчас на 58?
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:37
мне биржа показывает что я наторговал 53 BTC за 30 дней. Я торговал 10 дней всего
Это 2.650.000$. 2.65млн$ за 10 дней. В то время пока Вы очкуете.
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:44
Недельная свеча закрылась по-бычьи, похоже немного спустились чтобы прыгнуть вверх, но на сколько опустятся - хрустальный шар не показывает, может уже закончили, а может коррекция только началась. Кто знает точнее?
NAVM
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:45
что делает zCash 140$
ужас
proftpd66
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:03
lrs7719 написав:
основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.
А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.
это точно, молодцы. имхо бнб это отличный вариант вдолгую держать.. получать плюшки от бинанса, стейкать на валидаторах под 10-20 годовых, та даже в йилд фарминг, монета классная.
DmitryK
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