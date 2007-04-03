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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2795279627972798
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:31

Zebra

а сейчас на 58?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:37

мне биржа показывает что я наторговал 53 BTC за 30 дней. Я торговал 10 дней всего

Это 2.650.000$. 2.65млн$ за 10 дней. В то время пока Вы очкуете.


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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Недельная свеча закрылась по-бычьи, похоже немного спустились чтобы прыгнуть вверх, но на сколько опустятся - хрустальный шар не показывает, может уже закончили, а может коррекция только началась. Кто знает точнее?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:45

что делает zCash 140$

ужас

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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:03

  lrs7719 написав:основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.

А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.

это точно, молодцы. имхо бнб это отличный вариант вдолгую держать.. получать плюшки от бинанса, стейкать на валидаторах под 10-20 годовых, та даже в йилд фарминг, монета классная.
DmitryK
 
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