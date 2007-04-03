Недельная свеча закрылась по-бычьи, похоже немного спустились чтобы прыгнуть вверх, но на сколько опустятся - хрустальный шар не показывает, может уже закончили, а может коррекция только началась. Кто знает точнее?
proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?
Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.
вчера биток проседал до 59к, это -5%, а учитывая твои плечи 75х - 125х - ликвидировало с потрохами, ибо затих не появляешься.
Он занят и ведет переговоры о съемках в немецких порнофильмах(опыт по Германии то уже есть) для покрытия своих долгов и шорт позиций....первой будет трюк-сцена с мороженым фирменое блюдо,расчитанное теперь исключительно на взрослую аудиторию 18+
Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить? заинтересовал он меня. говорят 1 мульон будит стоить терпец урвался у меня буду майнером начинающим на старости лет
Однозначно нужно из рынка выходить,это первый признак,когда люди хающие его всегда и бесконечно заинтересовались-жди мегаобвала..Скоро...Доминация тем временем уже 47%+ А-га,любители шиткоинов...Предупреждал..Вы еще не продали??? Дяди уже практически пришли в Ваши карманы...Но пока...Вы еще этого не замечаете