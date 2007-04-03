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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2795279627972798
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:31

Zebra

а сейчас на 58?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:37

мне биржа показывает что я наторговал 53 BTC за 30 дней. Я торговал 10 дней всего

Это 2.650.000$. 2.65млн$ за 10 дней. В то время пока Вы очкуете.


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Недельная свеча закрылась по-бычьи, похоже немного спустились чтобы прыгнуть вверх, но на сколько опустятся - хрустальный шар не показывает, может уже закончили, а может коррекция только началась. Кто знает точнее?
NAVM
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:45

что делает zCash 140$

ужас

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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:03

  lrs7719 написав:основатель Polkadot : выделено более $820 млн на развитие экосистемы Polkadot.

А BSC - 1 млрд. CZ выносит благодарность КХ и остальным любителям морожного за посильный вклад в развитие системы Бинанс. Так держать.

это точно, молодцы. имхо бнб это отличный вариант вдолгую держать.. получать плюшки от бинанса, стейкать на валидаторах под 10-20 годовых, та даже в йилд фарминг, монета классная.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:48

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:сейчас это падло приупало, закрывать шорт?

Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.

вчера биток проседал до 59к, это -5%, а учитывая твои плечи 75х - 125х - ликвидировало с потрохами, ибо затих не появляешься.


Он занят и ведет переговоры о съемках в немецких порнофильмах(опыт по Германии то уже есть) для покрытия своих долгов и шорт позиций....первой будет трюк-сцена с мороженым :lol: фирменое блюдо,расчитанное теперь исключительно на взрослую аудиторию 18+ :mrgreen:

  Yuri_61 написав:ентот биток на какой минимальной видяхе можно майнить?
заинтересовал он меня.
говорят 1 мульон будит стоить
терпец урвался у меня
буду майнером начинающим на старости лет


Однозначно нужно из рынка выходить,это первый признак,когда люди хающие его всегда и бесконечно заинтересовались-жди мегаобвала..Скоро...Доминация тем временем уже 47%+
А-га,любители шиткоинов...Предупреждал..Вы еще не продали??? Дяди уже практически пришли в Ваши карманы...Но пока...Вы еще этого не замечаете :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:03

В дєда бабла влили кучу...Шортунам дупи дратимуть... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:34

должен сходить на коррекцию к 53-55к
и потом можно уже на 72 идти
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:48

  Xenon написав:должен сходить на коррекцию к 53-55к
и потом можно уже на 72 идти

по идее да, сначала должен манипуль выбить лонги, которые набрали на новости, иначе как биток пойдет на 70к с таким грузом успешных хомяков.

сквиз был возможен в субботу, а сейчас хомяки уже набрали позиций
Zebra
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  #<1 ... 2795279627972798
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