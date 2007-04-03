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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28
Чпокають потихеньку і лонгустинів, і шортунів...
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Козак-характерник
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22
Zebra написав:
по идее да, сначала должен манипуль выбить лонги, которые набрали на новости, иначе как биток пойдет на 70к с таким грузом успешных хомяков.
сквиз был возможен в субботу, а сейчас хомяки уже набрали позиций
так успешные хомяки слили все при падении, на 40, 30, ждали 20... зачем им давать по 50 откупать,пусть уже по 70
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DmitryK
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