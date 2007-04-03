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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2796279727982799
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28

Чпокають потихеньку і лонгустинів, і шортунів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:17

  2001 написав:Да,что-то туговато идет,.я думал пролетит 65 со свистом...

Я жду отстрела Кефира на 3333,33 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

  Zebra написав:по идее да, сначала должен манипуль выбить лонги, которые набрали на новости, иначе как биток пойдет на 70к с таким грузом успешных хомяков.

сквиз был возможен в субботу, а сейчас хомяки уже набрали позиций

так успешные хомяки слили все при падении, на 40, 30, ждали 20... зачем им давать по 50 откупать,пусть уже по 70
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:34

вчера выбил дед стоп 62375, удар был в 62380
(5 баков блеать)

жалко

я перенервничал зашел по 61400. Поставил ордер шорт на 63400 и на 65900
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Бешенные объемы - попкорн за две щеки.
Zebra
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  #<1 ... 2796279727982799
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