Додано: Вів 19 жов, 2021 17:14

Что полезно знать про новый Bitcoin ETF от ProShares



В первые 20 минут после запуска он проторговался на 280 млн долларов.



Это фьючерсный ETF, а не спотовый, то есть сам биткойн покупать ProShares не будет.



Соответствие цены ETF движению актива будет обеспечиваться двумя инструментами:

⁃ ближними фьючерсами на биткойн на Чикагской Товарной Бирже

⁃ прочими инструментами денежного рынка, включая казначесйкие бумаги и соглашения РЕПО.



То есть, они не будут покупать биткойн, а будут “жонглировать” корзиной из инструментов (если сильно упростить).



Инвестор не может затребовать “свой биткойн” ни в какой момент времени, включая экспирацию.



Цена фьючерса до момента экспирации может не не соответствовать цене биткойна, а оказаться меньше (больше).



Это говорит нам о том, что влияние нового ETF (не спотового типа) на цену битка будет ограниченным.



Направление этого влияния тоже не ясно. В 2017 году соответствующий фьючерс добавили на Чикагскую Товарную Биржу, его можно было весело шортить, это очень сильно опустило цену на биток.



Одобрение ETF на биткойн от ProShares не означает, что завтра все американиские инвесторы побегут покупать биткойн, а если они и побегут, из этого не следует, что биткойнов в свободном обращении станет меньше и они сразу пойдут в рост, как мы наблюдаем сейчас рост цен на товарных рынках вследствие ограниченного предложения.



Тем не менее, ETF это гораздо более понятный инструмент для широкого круга инвесторов, который позволит иметь позицию по данному активу куда большему количеству игроков. Любое взаимодействие биткойна с регулятором, которое про “разрешил”, а не про “запретил”, является хорошей новостью для мира крипты.



Почему нельзя сделать “нормальный” спотовый ETF, как с золотом?



Для того, чтобы “объявить” цену ETF владельцам (а это надо делать каждый день), должен быть расчетный механизм. В своем новом продукте компания ProShares действует через фьючерсы СМЕ - торги закрылись, всех посчитали.



Если же в ETF “зашита” цена на реальный биткойн, то нужен другой механизм, который будет мониторить цены по всем регулируемым Соединенными Штатами биржам 24/7, ведь по битку нет цены закрытия. И какие методы оценки такого ETF не применяй, регулятор опасается, что долларовая цена ETF будет подвержена сильным манипуляциям.



Еще одна причина, почему фьючерсный ETF одобрили, а спотовый нет - за спотовым рынком у США другая форма контроля, без участия федерального регулятора CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами). Это означает более слабый (локальный) контроль, и соответствующую осторожность Штатов в вопросе одобрения спотового ETF.