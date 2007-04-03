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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2797279827992800>
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28

Чпокають потихеньку і лонгустинів, і шортунів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:17

  2001 написав:Да,что-то туговато идет,.я думал пролетит 65 со свистом...

Я жду отстрела Кефира на 3333,33 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:22

  Zebra написав:по идее да, сначала должен манипуль выбить лонги, которые набрали на новости, иначе как биток пойдет на 70к с таким грузом успешных хомяков.

сквиз был возможен в субботу, а сейчас хомяки уже набрали позиций

так успешные хомяки слили все при падении, на 40, 30, ждали 20... зачем им давать по 50 откупать,пусть уже по 70
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:34

вчера выбил дед стоп 62375, удар был в 62380
(5 баков блеать)

жалко

я перенервничал зашел по 61400. Поставил ордер шорт на 63400 и на 65900
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Бешенные объемы - попкорн за две щеки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:14

Что полезно знать про новый Bitcoin ETF от ProShares

В первые 20 минут после запуска он проторговался на 280 млн долларов.

Это фьючерсный ETF, а не спотовый, то есть сам биткойн покупать ProShares не будет.

Соответствие цены ETF движению актива будет обеспечиваться двумя инструментами:
⁃ ближними фьючерсами на биткойн на Чикагской Товарной Бирже
⁃ прочими инструментами денежного рынка, включая казначесйкие бумаги и соглашения РЕПО.

То есть, они не будут покупать биткойн, а будут “жонглировать” корзиной из инструментов (если сильно упростить).

Инвестор не может затребовать “свой биткойн” ни в какой момент времени, включая экспирацию.

Цена фьючерса до момента экспирации может не не соответствовать цене биткойна, а оказаться меньше (больше).

Это говорит нам о том, что влияние нового ETF (не спотового типа) на цену битка будет ограниченным.

Направление этого влияния тоже не ясно. В 2017 году соответствующий фьючерс добавили на Чикагскую Товарную Биржу, его можно было весело шортить, это очень сильно опустило цену на биток.

Одобрение ETF на биткойн от ProShares не означает, что завтра все американиские инвесторы побегут покупать биткойн, а если они и побегут, из этого не следует, что биткойнов в свободном обращении станет меньше и они сразу пойдут в рост, как мы наблюдаем сейчас рост цен на товарных рынках вследствие ограниченного предложения.

Тем не менее, ETF это гораздо более понятный инструмент для широкого круга инвесторов, который позволит иметь позицию по данному активу куда большему количеству игроков. Любое взаимодействие биткойна с регулятором, которое про “разрешил”, а не про “запретил”, является хорошей новостью для мира крипты.

Почему нельзя сделать “нормальный” спотовый ETF, как с золотом?

Для того, чтобы “объявить” цену ETF владельцам (а это надо делать каждый день), должен быть расчетный механизм. В своем новом продукте компания ProShares действует через фьючерсы СМЕ - торги закрылись, всех посчитали.

Если же в ETF “зашита” цена на реальный биткойн, то нужен другой механизм, который будет мониторить цены по всем регулируемым Соединенными Штатами биржам 24/7, ведь по битку нет цены закрытия. И какие методы оценки такого ETF не применяй, регулятор опасается, что долларовая цена ETF будет подвержена сильным манипуляциям.

Еще одна причина, почему фьючерсный ETF одобрили, а спотовый нет - за спотовым рынком у США другая форма контроля, без участия федерального регулятора CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами). Это означает более слабый (локальный) контроль, и соответствующую осторожность Штатов в вопросе одобрения спотового ETF.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:24

Там де деривативи і шорти з лонХами, то там тіко веселе йопане казіно... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:20

  airmax78 написав:ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.


Я на сколько верил в EOS-полностью с ним распрощался.Это скам конкретный,его дороже 1.5-2 баксов покупать нельзя,потому как с этих уровней,может что и выдаст....Ближайшие цели- 3-3.3 бакса.А так,полно гораздо более интересных и адекватных проектов,чтоб зацикливаться на нем.Вот к примеру,почитайте об этом гов-нище,кто до сих пор верит и ждет-
От ICO до IPO, от EOS до Bullish: невероятно темная история крупнейшего краудсейла криптомира.- https://vc.ru/u/931438-garantex-russia/ ... ra-chast-1

Этой статьей,пожалуй объясняются аномальные торги по монете ежедневно,при отсутствии должного роста и столь резкие(истерические) падения и сливы в этом году при коррекциях.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:24

  airmax78 написав:ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.

Альтсезон зазвичай після булрану і витання в хмарах битка. Ці монетки ще дадуть ікси, просто ще не час. Зараз навпаки, буде добра нагода ними затаритися, як биток на корекцію піде.
Mirax
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