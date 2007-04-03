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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:09
Добре, нехай пукани підгоряють у шортіл старпьора....
Четвертиє суткі пилають пукани, по біржам гуляєт большая рєзня. Нє падайтє духом, шортілкі старпьора. Хай пухом вам будєт родная зємля!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 19 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40
Пуканы будут подгорать не только у шортил деда,но и любителей альткоинов в лонг...Доминация продолжает свое восхождение...В районе 49% +- с копейками,все будет решаться,или разворачиваемся снова вниз,или пробиваемся дальше вверх и альтам будет еще хреновеее чем сейчас.Ждать осталось недолго..
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58
биток зимой долго стоял в канале в районе 65к, может быть он сейчас будет стоять на одно месте очень долго. И медленно идет, кажется что конечная уже. Но нет много продавцов. Он может так зависнуть надолго.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:59
растут очень быстро бонды:
мой прогноз что фонда сейчас обвалится на коррекцию.
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