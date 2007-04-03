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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2797279827992800
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:29

Рвуть дупи шортунам старпьора... :| Альти в дупі... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42

  Козак-характерник написав:Рвуть дупи шортунам старпьора... :| Альти в дупі... :|


Казак,у тебя последнее время все разговоры только о ж...пах
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:09

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Рвуть дупи шортунам старпьора... :| Альти в дупі... :|


Казак,у тебя последнее время все разговоры только о ж...пах

Добре, нехай пукани підгоряють у шортіл старпьора.... :mrgreen:

Четвертиє суткі пилають пукани, по біржам гуляєт большая рєзня. Нє падайтє духом, шортілкі старпьора. Хай пухом вам будєт родная зємля! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 19 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Рвуть дупи шортунам старпьора... :| Альти в дупі... :|


Казак,у тебя последнее время все разговоры только о ж...пах

Добре, нехай пукани підгоряють у шортіл старпьора.... :mrgreen:


Пуканы будут подгорать не только у шортил деда,но и любителей альткоинов в лонг...Доминация продолжает свое восхождение...В районе 49% +- с копейками,все будет решаться,или разворачиваемся снова вниз,или пробиваемся дальше вверх и альтам будет еще хреновеее чем сейчас.Ждать осталось недолго..
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58

  osafly написав:Пуканы будут подгорать не только у шортил деда,но и любителей альткоинов в лонг...Доминация продолжает свое восхождение...В районе 49% +- с копейками,все будет решаться,или разворачиваемся снова вниз,или пробиваемся дальше вверх и альтам будет еще хреновеее чем сейчас.Ждать осталось недолго..


биток зимой долго стоял в канале в районе 65к, может быть он сейчас будет стоять на одно месте очень долго. И медленно идет, кажется что конечная уже. Но нет много продавцов. Он может так зависнуть надолго.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:59

растут очень быстро бонды:
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

мой прогноз что фонда сейчас обвалится на коррекцию.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:57

Лайтушок на історичному дні до старпьора. Альту почали потихеньку надувати. Лайт на 1000!!!! :D Кєша на 10000, еос пА 100. ТузєпуК. АльтсІзон. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 00:11

  osafly написав:
  airmax78 написав:ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.


Я на сколько верил в EOS-полностью с ним распрощался.Это скам конкретный,его дороже 1.5-2 баксов покупать нельзя,потому как с этих уровней,может что и выдаст....Ближайшие цели- 3-3.3 бакса.А так,полно гораздо более интересных и адекватных проектов,чтоб зацикливаться на нем.Вот к примеру,почитайте об этом гов-нище,кто до сих пор верит и ждет-
От ICO до IPO, от EOS до Bullish: невероятно темная история крупнейшего краудсейла криптомира.- https://vc.ru/u/931438-garantex-russia/ ... ra-chast-1

Этой статьей,пожалуй объясняются аномальные торги по монете ежедневно,при отсутствии должного роста и столь резкие(истерические) падения и сливы в этом году при коррекциях.

Что же они там такого нашли? ICO повально пиарятся-пампятся основателями. Этим пришлось поднапрячься, чтобы пару ярдов прокрутить. Так сказать, впарили с дисконтом через торговых ботов. Сейчас они почти всё бабло вкинули в свою обменку и хоть тушкой, хоть чучелом, они её протащат. Бета была вполне работоспособна, хотя чего-то особенного я в ней не увидел. Том Фарли та ещё акула, вряд ли он после NYSE согласился бы рулить провальным проектом даже за большие деньги, потом репутацию не отмоешь. Если эос сделает 6-8 баксов после запуска, мне достаточно, а потом будь что будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:12

  airmax78 написав:ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.

В этом и смысл. Когда последние держатели их сольют и все будут с них смеяться они пробьют хаи и взлетят как догкоин. Но это неточно...
Веселят видеоролики в ютубе - 1 xrp будет стоить миллион, купи 500 xrp и ты станешь миллиардером... :D
Но если по XRP там суд с SEC до сих пор идет, хотя прошел уже 1 год (что там можно рассматривать год? :? ), то EOS ничего не мешало стрельнуть выше 20 баксов, пробив предыдущие хаи
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