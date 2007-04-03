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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:09
Добре, нехай пукани підгоряють у шортіл старпьора....
Четвертиє суткі пилають пукани, по біржам гуляєт большая рєзня. Нє падайтє духом, шортілкі старпьора. Хай пухом вам будєт родная зємля!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 19 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40
Пуканы будут подгорать не только у шортил деда,но и любителей альткоинов в лонг...Доминация продолжает свое восхождение...В районе 49% +- с копейками,все будет решаться,или разворачиваемся снова вниз,или пробиваемся дальше вверх и альтам будет еще хреновеее чем сейчас.Ждать осталось недолго..
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58
биток зимой долго стоял в канале в районе 65к, может быть он сейчас будет стоять на одно месте очень долго. И медленно идет, кажется что конечная уже. Но нет много продавцов. Он может так зависнуть надолго.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:59
растут очень быстро бонды:
мой прогноз что фонда сейчас обвалится на коррекцию.
Додано: Вів 19 жов, 2021 23:57
Лайтушок на історичному дні до старпьора. Альту почали потихеньку надувати. Лайт на 1000!!!! Кєша на 10000, еос пА 100. ТузєпуК. АльтсІзон.
Додано: Сер 20 жов, 2021 00:11
Что же они там такого нашли? ICO повально пиарятся-пампятся основателями. Этим пришлось поднапрячься, чтобы пару ярдов прокрутить. Так сказать, впарили с дисконтом через торговых ботов. Сейчас они почти всё бабло вкинули в свою обменку и хоть тушкой, хоть чучелом, они её протащат. Бета была вполне работоспособна, хотя чего-то особенного я в ней не увидел. Том Фарли та ещё акула, вряд ли он после NYSE согласился бы рулить провальным проектом даже за большие деньги, потом репутацию не отмоешь. Если эос сделает 6-8 баксов после запуска, мне достаточно, а потом будь что будет.
Додано: Сер 20 жов, 2021 07:12
В этом и смысл. Когда последние держатели их сольют и все будут с них смеяться они пробьют хаи и взлетят как догкоин. Но это неточно...
Веселят видеоролики в ютубе - 1 xrp будет стоить миллион, купи 500 xrp и ты станешь миллиардером...
Но если по XRP там суд с SEC до сих пор идет, хотя прошел уже 1 год (что там можно рассматривать год? ), то EOS ничего не мешало стрельнуть выше 20 баксов, пробив предыдущие хаи
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