Додано: Сер 20 жов, 2021 00:11

osafly написав: airmax78 написав: ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины. ЭОС и риппл стоят как вкопанные несмотря на движ. Вот ведь говнокоины.



Я на сколько верил в EOS-полностью с ним распрощался.Это скам конкретный,его дороже 1.5-2 баксов покупать нельзя,потому как с этих уровней,может что и выдаст....Ближайшие цели- 3-3.3 бакса.А так,полно гораздо более интересных и адекватных проектов,чтоб зацикливаться на нем.Вот к примеру,почитайте об этом гов-нище,кто до сих пор верит и ждет-

От ICO до IPO, от EOS до Bullish: невероятно темная история крупнейшего краудсейла криптомира. - https://vc.ru/u/931438-garantex-russia/ ... ra-chast-1



Этой статьей,пожалуй объясняются аномальные торги по монете ежедневно,при отсутствии должного роста и столь резкие(истерические) падения и сливы в этом году при коррекциях. Я на сколько верил в EOS-полностью с ним распрощался.Это скам конкретный,его дороже 1.5-2 баксов покупать нельзя,потому как с этих уровней,может что и выдаст....Ближайшие цели- 3-3.3 бакса.А так,полно гораздо более интересных и адекватных проектов,чтоб зацикливаться на нем.Вот к примеру,почитайте об этом гов-нище,кто до сих пор верит и ждет-Этой статьей,пожалуй объясняются аномальные торги по монете ежедневно,при отсутствии должного роста и столь резкие(истерические) падения и сливы в этом году при коррекциях.

Что же они там такого нашли? ICO повально пиарятся-пампятся основателями. Этим пришлось поднапрячься, чтобы пару ярдов прокрутить. Так сказать, впарили с дисконтом через торговых ботов. Сейчас они почти всё бабло вкинули в свою обменку и хоть тушкой, хоть чучелом, они её протащат. Бета была вполне работоспособна, хотя чего-то особенного я в ней не увидел. Том Фарли та ещё акула, вряд ли он после NYSE согласился бы рулить провальным проектом даже за большие деньги, потом репутацию не отмоешь. Если эос сделает 6-8 баксов после запуска, мне достаточно, а потом будь что будет.