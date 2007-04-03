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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2798279928002801
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:18

  Козак-характерник написав:Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати. :|

ну вы батенька фантаст
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:23

  Козак-характерник написав:Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати. :|


Да-да,а капитализация при цене 100$ у него станет почти 100млрд,3 место в маркет-кап,а там недалеко и эфир "замочить",как собственно намеревались еще в 2018г. А потом EOS переименуют в нью-биткоин и он станет главной криптовалютой :lol: Ну,типа этого-

osafly
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50

  Козак-характерник написав:Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати. :|

якщо умовний ріст 10-15% в рік, тоді років через десять - абсолютно реально, КХ!
greenozon
 
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