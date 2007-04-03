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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:18
Козак-характерник написав:
Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати.
ну вы батенька фантаст
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50
Козак-характерник написав:
Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати.
якщо умовний ріст 10-15% в рік, тоді років через десять - абсолютно реально, КХ!
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greenozon
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