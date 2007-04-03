ну вы батенька фантаст
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:18
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:23
Да-да,а капитализация при цене 100$ у него станет почти 100млрд,3 место в маркет-кап,а там недалеко и эфир "замочить",как собственно намеревались еще в 2018г. А потом EOS переименуют в нью-биткоин и он станет главной криптовалютой Ну,типа этого-
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По битку исполнились все желания буратин - его стали покупать институционалы, государства в резервы, запустили долгожданный ETF, биржи залистились на IPO. Всеобщая благодать наступила - зачем ему дальше расти, не проще ли на арену выпустить что-то новенькое или пампить тот же эфир.
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