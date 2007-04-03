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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:18
Козак-характерник написав:
Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати.
ну вы батенька фантаст
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Олежан
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:50
Козак-характерник написав:
Eos не менше ніж за сотку баксів тре продавати.
якщо умовний ріст 10-15% в рік, тоді років через десять - абсолютно реально, КХ!
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greenozon
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1
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:21
По битку исполнились все желания буратин - его стали покупать институционалы, государства в резервы, запустили долгожданный ETF, биржи залистились на IPO. Всеобщая благодать наступила - зачем ему дальше расти, не проще ли на арену выпустить что-то новенькое или пампить тот же эфир.
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Zebra
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Додано: Сер 20 жов, 2021 14:20
биток уникален, а у эфиров таких тьма сейчас.
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DmitryK
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Додано: Сер 20 жов, 2021 14:57
Zebra написав:
По битку исполнились все желания буратин - его стали покупать институционалы, государства в резервы, запустили долгожданный ETF, биржи залистились на IPO. Всеобщая благодать наступила - зачем ему дальше расти, не проще ли на арену выпустить что-то новенькое или пампить тот же эфир.
Я еще помню Ваши посты про покупку эфира по 80$. И вот теперь если посмотреть сегодняшний рынок стоили ли времени и сил Ваши скальпинги по курсу 150-80$ за эфир (покупки, продажи) учитывая нынешнюю цену? Все таки HODL стратегия работает. Просто кто-то сделал ставку на эфир, а кто то на щиткоины типа xrp и eos...
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Patr1ot
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Додано: Сер 20 жов, 2021 15:18
Patr1ot написав: Zebra написав:
По битку исполнились все желания буратин - его стали покупать институционалы, государства в резервы, запустили долгожданный ETF, биржи залистились на IPO. Всеобщая благодать наступила - зачем ему дальше расти, не проще ли на арену выпустить что-то новенькое или пампить тот же эфир.
Я еще помню Ваши посты про покупку эфира по 80$. И вот теперь если посмотреть сегодняшний рынок стоили ли времени и сил Ваши скальпинги по курсу 150-80$ за эфир (покупки, продажи) учитывая нынешнюю цену? Все таки HODL стратегия работает. Просто кто-то сделал ставку на эфир, а кто то на щиткоины типа xrp и eos...
Конечно не сравнимо, но никто не знает будущего. Я вывел почти все деньги из крипты. Теперь только управляю.
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Zebra
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