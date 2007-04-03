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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:21
DmitryK Я жду.
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mongo
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:37
mongo написав:DmitryK
Я жду.
ну вы хоть не шортите.
а то был тут один товарищ, bred, все рисовал какие то бессмысленные графики с ценами то ли 16 то ли 14 тыщ,и бравировал как классно открыл шорт от 40к.
давно его тут невидно)
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DmitryK
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:43
DmitryK написав:
че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?
А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?
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Xenon
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:52
Рвуться дупи шортунів. Пукани палають...
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Козак-характерник
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:56
Xenon написав: DmitryK написав:
че там, кто-то еще ждет 10к за биток в 2022?
А Были сумасшедшие кто ждал таких цифр?
ну, вы нам помнится 20 обещали. не 10 конечно, но тоже видимо не дождались... и mongo вон тоже ждет..
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DmitryK
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:06
mongo написав:DmitryK
Я жду.
Я жду 10 долларов за биток. С 2013 года. Но покупал в последний раз уже по 38К.
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airmax78
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:12
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
сейчас это падло приупало, закрывать шорт?
Так. Перезайдемо на 67. Я лонХую з 61,885.
Слова пророка...
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Козак-характерник
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